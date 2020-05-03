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2020-05-03T08:00
https://ria.ru/20200503/1570797058.html
Здоровые люди годами не выходят из комнат. Они боятся не вирусов
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РИА Новости

Здоровые люди годами не выходят из комнат. Они боятся не вирусов

08:00 03.05.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonМужчина в защитной маске в Токио, Япония
Мужчина в защитной маске в Токио, Япония
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Софья Мельничук. Вот уже несколько месяцев сотни миллионов людей по всей планете сидят дома в ожидании окончания пандемии. Для большинства заключение в четырех стенах — тяжелое испытание. Однако есть и те, кто проводит в затворничестве всю жизнь. Они добровольно изолируют себя от общества. В Японии это явление настолько массовое, что для него придумали специальный термин — хикикомори.

Недостающие миллионы

Сыну Сэйко Гото 25 лет. Его зовут Масато, он уже шесть лет не учится и не работает. Уйдя в затворничество, молодой человек почти перестал есть и мыться, ни с кем не разговаривает, даже с матерью. "Семья разваливается, дома царит мрачная атмосфера. Когда кто-то устраняется из общества, это затрагивает всех его родных", — говорит Сэйко.
Реакция старшего сына ее шокировала. Тот заявил, что Масато лучше умереть, а в какой-то момент спросил у матери, хочет ли она, чтобы он его убил.
Первопричину всех бед видят в школе. Учеба Масато не давалась, в компании сверстников ему было сложно — таких проблемных детей японцы называют футоко. Однако мать хотела, чтобы сын доучился любой ценой. Попытки сломить волю ребенка привели к хикикомори.
Этот термин в начале 1990-х ввел японский психолог Сайто Тамаки. В буквальном переводе — "находиться в уединении". Хикки стремятся к полной социальной изоляции, избегают контактов с внешним миром и часто даже не общаются с домочадцами. Стараясь стать максимально незаметными для окружающих, они крадутся к холодильнику по ночам и потихоньку возвращаются в кровать.
© Фото : University of TsukubaЯпонский психолог Сайто Тамаки
Японский психолог Сайто Тамака
© Фото : University of Tsukuba
Японский психолог Сайто Тамаки
Сайто Тамаки издал книгу о хикикомори в 1998 году. Спустя двадцать лет правительство попыталось подсчитать, сколько японцев добровольно изолировались от общества. В возрасте от 40 до 64 лет таких оказалось 613 тысяч, причем большая часть — мужчины, среди молодежи от 15 до 39 лет — 540 тысяч. Почти половина живет в затворничестве больше семи лет, треть — за счет родителей.
По мнению Сайто, эти данные не отражают реальной картины: хикки в стране около двух миллионов. Психолог считает, что вскоре будет десять миллионов.
В современной поп-культуре хикикомори ассоциируются с молодым астеничным героем аниме, грустно сидящим в захламленной комнате. Романтичный образ не похож на реальность. И для хикки, и для их родителей это тяжелейшее испытание.
© Gonzo (2006)Кадр из мультфильма "Добро пожаловать в NHK / NHK ni Youkoso!"
Кадр из мультфильма Добро пожаловать в NHK / NHK ni Youkoso!
© Gonzo (2006)
Кадр из мультфильма "Добро пожаловать в NHK / NHK ni Youkoso!"

Лень или болезнь

Кэндзи Ямасэ за 50, он живет в Токио с мамой, которой 87. Страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Диагноз ему поставили четыре года назад, но как долго он болеет на самом деле, неизвестно.
Проблемы начались в детстве. Родители Ямасэ развелись, когда ему было десять, и в школе он чувствовал себя неуютно — его унижали одноклассники, за неуспеваемость ругали учителя. В университете, где график был более расслабленный, Ямасэ совсем потерялся: не успевал вовремя выполнить задания, был на грани отчисления. В итоге все же получил диплом, но с работой не заладилось. Он не вписывался в коллектив и рабочий ритм.
"Я просто читал или спал в своей комнате, но это не приносило мне удовольствия", — рассказывал он журналистам, которые его навестили. Опущенная штора, кровать, компьютерный стол, книги и коробки — тесно, однако не похоже на жилище ленивого или опустившегося человека.
"Мне ужасно не хотелось возвращаться в общество. Боялся очередного неприятного опыта. Не то чтобы я так любил сидеть дома, но это было лучше, чем ходить на работу", — объясняет он.
© AFP 2020 / Kazuhiro NogiЯпонский хикикомори
Японский хикикомори
© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi
Японский хикикомори
Семья Ямасэ — одна из многих, которые называют "5080", где безработному отпрыску уже за 50, а родителям — за 80. "Мне стыдно перед мамой, я причиняю ей неудобства. Я давно должен сам о ней заботиться, однако до сих пор все наоборот", — признается Ямасэ. Но изменить ничего не может.
После смерти родителей великовозрастным хикикомори просто не на что жить. Кто-то проедает наследство, другим помогают соцслужбы.
Сайто Тамаки не считает хикки душевнобольными. Некоторые исследователи, напротив, полагают, что это особый вид психического расстройства.

Причинение помощи

Японское общество все же пришло к выводу, что таких людей нужно спасать. В апреле 2019-го правительство Токио включило соцслужбы, которые занимаются хикикомори, в юрисдикцию муниципальной системы здравоохранения. Раньше подобными вопросами занимались криминальные отделы. Ведь десоциализация часто ведет к преступности.
Так, в 2000 году в Ниигате арестовали хикикомори, который похитил маленькую девочку и держал ее взаперти больше девяти лет. В том же году хикки угнал автобус, убив одного пассажира.
Тем не менее Сайко Тамаки уверен, что уход из общества и криминальные наклонности никак не связаны. По его наблюдениям, когда подобные преступления совершают в западных странах, общество сосредотачивается на пострадавших. В Японии же в центре внимания — преступник и его семья. Поэтому любые девиации кого-то из домочадцев тщательно скрывают. Это и осложняет ситуацию с хикикомори.
Мать 25-летнего Масато ведет передачу на местном радио, рассказывая, как важно для родителей признать проблему и помочь ребенку. В программу она приглашает, в частности, предпринимателей, готовых нанимать хиккимори, чтобы помочь им адаптироваться к жизни среди людей.
© Flickr/Hiroh SatohЯпонский хикикомори
Японский хикикомори
© Flickr/Hiroh Satoh
Японский хикикомори
Случаются и перегибы. Об организациях, силой вытаскивающих домоседов наружу, даже снимают телесюжеты. "Они хватают хикикомори, сажают в машину и везут в реабилитационный центр. Там с ними что-то делают, но эффекта от этого нет. Как только курс заканчивается, хикки заползают обратно в свою пещеру", — говорит журналистами бывший хикки Наохиро Кимура.
Настоящим хикикомори он себя не считал, потому что выходил гулять с собакой и мог бывать в общественных местах, где никого не знает. Однажды родители пришли к нему с двумя полицейскими и соцработниками. И заставили его общаться с психотерапевтом.
Кимура вернулся к нормальной жизни, хотя восстановление было долгим — более трех лет. И все же он уверен: спасти хикки можно, но действовать силой нельзя.
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Популярные комментарии
Нежелание мириться с постоянным стрессом ввиду контактов с коллегами и начальством, а так же страх критики и ошибок, усугубляют затворничество. Оценивать других людей со своей позиции, не верно, потому осуждать их за слабохарактерность не следует, т.к., если бы вы имели те же проблемы с характером и психикой, то сами бы не смогли справиться с ситуацией.
3 мая, 08:27
nnespamer
4521105
Психологические травмы, тревожность, мнительность. Помимо прочего, современное инфо-пространство очень способствует развитию тревожности у людей со слабыми чертами в характере. Тех, кто не получал достаточно любви и понимания, подвергался травле, насилию, не был любим или пережил безответную любовь (и не одну). Имеет очень низкую самооценку, осознаёт свою ущербность, особенно всё это обостряется комплексами и приличным возрастом.
3 мая, 08:24
nnespamer
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