Здоровые люди годами не выходят из комнат. Они боятся не вирусов

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Софья Мельничук. Вот уже несколько месяцев сотни миллионов людей по всей планете сидят дома в ожидании окончания пандемии. Для большинства заключение в четырех стенах — тяжелое испытание. Однако есть и те, кто проводит в затворничестве всю жизнь. Они добровольно изолируют себя от общества. В Японии это явление настолько массовое, что для него придумали специальный термин — хикикомори.

Недостающие миллионы

Сыну Сэйко Гото 25 лет. Его зовут Масато, он уже шесть лет не учится и не работает. Уйдя в затворничество, молодой человек почти перестал есть и мыться, ни с кем не разговаривает, даже с матерью. "Семья разваливается, дома царит мрачная атмосфера. Когда кто-то устраняется из общества, это затрагивает всех его родных", — говорит Сэйко.

Реакция старшего сына ее шокировала. Тот заявил, что Масато лучше умереть, а в какой-то момент спросил у матери, хочет ли она, чтобы он его убил.

Первопричину всех бед видят в школе. Учеба Масато не давалась, в компании сверстников ему было сложно — таких проблемных детей японцы называют футоко. Однако мать хотела, чтобы сын доучился любой ценой. Попытки сломить волю ребенка привели к хикикомори.

Этот термин в начале 1990-х ввел японский психолог Сайто Тамаки. В буквальном переводе — "находиться в уединении". Хикки стремятся к полной социальной изоляции, избегают контактов с внешним миром и часто даже не общаются с домочадцами. Стараясь стать максимально незаметными для окружающих, они крадутся к холодильнику по ночам и потихоньку возвращаются в кровать.

Сайто Тамаки издал книгу о хикикомори в 1998 году. Спустя двадцать лет правительство попыталось подсчитать, сколько японцев добровольно изолировались от общества. В возрасте от 40 до 64 лет таких оказалось 613 тысяч, причем большая часть — мужчины, среди молодежи от 15 до 39 лет — 540 тысяч. Почти половина живет в затворничестве больше семи лет, треть — за счет родителей.

По мнению Сайто, эти данные не отражают реальной картины: хикки в стране около двух миллионов. Психолог считает, что вскоре будет десять миллионов.

В современной поп-культуре хикикомори ассоциируются с молодым астеничным героем аниме, грустно сидящим в захламленной комнате. Романтичный образ не похож на реальность. И для хикки, и для их родителей это тяжелейшее испытание.

© Gonzo (2006) Кадр из мультфильма "Добро пожаловать в NHK / NHK ni Youkoso!" © Gonzo (2006) Кадр из мультфильма "Добро пожаловать в NHK / NHK ni Youkoso!"

Лень или болезнь

Кэндзи Ямасэ за 50, он живет в Токио с мамой, которой 87. Страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Диагноз ему поставили четыре года назад, но как долго он болеет на самом деле, неизвестно.

Проблемы начались в детстве. Родители Ямасэ развелись, когда ему было десять, и в школе он чувствовал себя неуютно — его унижали одноклассники, за неуспеваемость ругали учителя. В университете, где график был более расслабленный, Ямасэ совсем потерялся: не успевал вовремя выполнить задания, был на грани отчисления. В итоге все же получил диплом, но с работой не заладилось. Он не вписывался в коллектив и рабочий ритм.

"Я просто читал или спал в своей комнате, но это не приносило мне удовольствия", — рассказывал он журналистам, которые его навестили. Опущенная штора, кровать, компьютерный стол, книги и коробки — тесно, однако не похоже на жилище ленивого или опустившегося человека.

"Мне ужасно не хотелось возвращаться в общество. Боялся очередного неприятного опыта. Не то чтобы я так любил сидеть дома, но это было лучше, чем ходить на работу", — объясняет он.

Семья Ямасэ — одна из многих, которые называют "5080", где безработному отпрыску уже за 50, а родителям — за 80. "Мне стыдно перед мамой, я причиняю ей неудобства. Я давно должен сам о ней заботиться, однако до сих пор все наоборот", — признается Ямасэ. Но изменить ничего не может.

После смерти родителей великовозрастным хикикомори просто не на что жить. Кто-то проедает наследство, другим помогают соцслужбы.

Сайто Тамаки не считает хикки душевнобольными. Некоторые исследователи, напротив, полагают , что это особый вид психического расстройства.

Причинение помощи

Японское общество все же пришло к выводу, что таких людей нужно спасать. В апреле 2019-го правительство Токио включило соцслужбы, которые занимаются хикикомори, в юрисдикцию муниципальной системы здравоохранения. Раньше подобными вопросами занимались криминальные отделы. Ведь десоциализация часто ведет к преступности.

Так, в 2000 году в Ниигате арестовали хикикомори, который похитил маленькую девочку и держал ее взаперти больше девяти лет. В том же году хикки угнал автобус, убив одного пассажира.

Тем не менее Сайко Тамаки уверен, что уход из общества и криминальные наклонности никак не связаны. По его наблюдениям, когда подобные преступления совершают в западных странах, общество сосредотачивается на пострадавших. В Японии же в центре внимания — преступник и его семья. Поэтому любые девиации кого-то из домочадцев тщательно скрывают. Это и осложняет ситуацию с хикикомори.

Мать 25-летнего Масато ведет передачу на местном радио, рассказывая, как важно для родителей признать проблему и помочь ребенку. В программу она приглашает, в частности, предпринимателей, готовых нанимать хиккимори, чтобы помочь им адаптироваться к жизни среди людей.

Случаются и перегибы. Об организациях, силой вытаскивающих домоседов наружу, даже снимают телесюжеты. "Они хватают хикикомори, сажают в машину и везут в реабилитационный центр. Там с ними что-то делают, но эффекта от этого нет. Как только курс заканчивается, хикки заползают обратно в свою пещеру", — говорит журналистами бывший хикки Наохиро Кимура.

Настоящим хикикомори он себя не считал, потому что выходил гулять с собакой и мог бывать в общественных местах, где никого не знает. Однажды родители пришли к нему с двумя полицейскими и соцработниками. И заставили его общаться с психотерапевтом.