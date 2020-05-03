Куда пропали троянцы? Миф обернулся археологической сенсацией ХХI века

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. В 2018 году греческие археологи на полуострове В 2018 году греческие археологи на полуострове Пелопоннес нашли легендарный город Тенея, основанный после Троянской войны. Как и Трою, его искали не одно столетие. Это открытие позволит восстановить историю античного полиса.

Открытие Трои

Троянская война, описанная в "Илиаде" Гомера, — одно из центральных событий древней истории. Осада Трои длилась десять лет.

Ее руины на побережье современной Турции обнаружил в начале 1870-х немецкий археолог-любитель Генрих Шлиман.

Памятники древней Трои включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО , а открытие Шлимана признано одним из величайших в археологии.

Тенея — город пленных троянцев

У Троянской войны было продолжение. Античные авторы Страбон и Павсаний сообщают, что микенский царь Агамемнон разрешил пленным троянцам, перевезенным на Пелопоннес, основать вблизи Коринфа свой город. Его назвали Тенея — в честь острова Тенедос, откуда происходило большинство пленников.

Ученые полагают, что это было в XII веке до нашей эры. Тенея несколько раз упоминалась в исторических хрониках. В VIII веке до нашей эры город вошел в состав Коринфского государства, в VII веке им завладел аргосский царь Фидон, потом достаточно долго Тенея была независимой и входила в Пелопоннесский союз полисов.

Тенейцы и римляне

Описывая Ахейскую войну, Страбон упоминает тенейцев, которые в 146 году до нашей эры, когда римляне вторглись во владения Коринфа, перешли на сторону завоевателей. Возможно, именно это спасло город от разрушения, хотя есть и другая версия: римляне сохранили Тенею, в которой жили потомки троянцев, потому что их родословная восходила к Энею — герою Троянской войны, прибывшему в XII веке до нашей эры после разгрома Трои с остатками своего народа на Апеннинский полуостров.

Вергилий в "Энеиде" говорит о троянском происхождении граждан Рима и Тенеи. Тацит называл Трою "нашим памятником".

Неудивительно, что пика расцвета и могущества Тенея достигла в то время, когда Пелопоннес принадлежал римлянам.

Тенея найдена!

Тенею надо было искать между Микенами и Коринфом — именно в этом районе еще в 1846 году нашли знаменитую статую Куроса Тенейского (VI век до нашей эры), ныне хранящуюся в глиптотеке Мюнхена

В 1984-м греческий археолог Элени Корка обнаружила вблизи деревни Хилиомоди в 15 километрах от Коринфа и 20 километрах от Микен роскошный мраморный саркофаг ранней архаики (VIII-VII века до нашей эры) с останками женщины, принадлежавшей, судя по богатому орнаменту гробницы, к знатному роду.

Раскопки удалось возобновить только в 2013-м — когда Элени Корка возглавила Управление по надзору за антиквариатом и частными археологическими коллекциями в Министерстве культуры Греции

И через пять лет ученые сделали сенсационное заявление: легендарная Тенея найдена! Недалеко от того места, где был саркофаг, археологи раскопали еще несколько захоронений. Над одной из могил стоял внушительный мавзолей римского периода. Хотя его давно разграбили, внутри сохранились светильники, металлические серьги, флаконы из-под духов и другие бытовые предметы.

В других богатых гробницах нашли позолоченные бронзовые изделия, кольца с драгоценными камнями, золотые и серебряные монеты, артефакты из золота, искусно изготовленную стеклянную посуду, а также керамику.

Четырнадцать могил располагались по кругу, как было принято у римлян, и во всех были монеты, вазы и светильники с изображениями Венеры, амуров, а также троянского героя Энея.

Ученые сделали вывод, что это не сельское кладбище, а некрополь большого богатого города.

Аполлон Тенейский

По мнению археологов, Курос Тенейский вполне мог быть надгробным памятником этого кладбища. Два подобных изваяния того же периода греческая полиция конфисковала в 2010 году у контрабандистов в Хилиомоди. Преступники намеревались продать их за рубеж за десять миллионов евро. Сейчас скульптуры находятся в Музее древнего Коринфа. Кстати, гипсовая копия Куроса, или Аполлона Тенейского, есть в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве

Город богатый и независимый

Ученые раскопали дорогу от некрополя к городу, а потом и сам город — каменные стены и мраморные полы, фрагменты глиняного трубопровода, тротуары.

Нашли более трех тысяч монет — от раннеэллинистических до времен поздней Римской империи — и множество образцов керамики, ювелирных украшений, осколки статуй и мраморных колонн.

Судя по всему, город особенно процветал при императоре Септимии Севере между 193 и 211 годами нашей эры. В этот период в Тенее чеканили собственную монету, что говорит о полной независимости полиса.

Римские бани

В 2019-м археологи раскопали комплекс римских бань площадью около 500 квадратных метров с тремя комнатами и бассейном. В ванны поступала горячая вода, пол подогревался. Сохранилась напольная керамическая плитка, фрагменты мозаики и мраморной облицовки. Ученые считают, что это сооружение построили не ранее I века до нашей эры.

Артефакты подробно описаны в статье, вышедшей в этом году. Авторы считают, что Тенею разграбили вестготы, которые пришли на Пелопоннес в IV веке, а полностью люди покинули город после вторжения славян в VI веке.

Царь Эдип

Еще одна легенда связывает Тенею с Эдипом — легендарным фиванским царем, главным героем трагедий Эсхила, Софокла, Еврипида. Эдипа упоминал и Гомер.

Согласно мифу, детство Эдип провел в Тенее в приемной семье у коринфского царя Полиба и его жены Перибеи.

Между Троей и Римом

Троянцы основали Тенею на узкой полосе земли, соединяющей материковую Грецию с Пелопоннесским полуостровом. Во многом благодаря такому географическому положению город чужаков "процветал больше, чем другие поселения, и в конце концов даже имел собственное правительство", как писал Страбон.