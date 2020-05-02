Стали известны подробности о жизни двух детей, выпавших из окна в Москве

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В московской квартире, из окна которой выпали два ребенка, во время инцидента находились их мать и бабушка, сообщает "Пятый канал".
Ранее стало известно, что в субботу вечером в столице были обнаружены тела двух мальчиков с травмами, характерными для падения с высоты. Как рассказал РИА Новости источник в следственных органах, трагедия случилась с братьями семи и десяти лет.
Как передает Пятый канал, по предварительным данным произошедшее было несчастным случаем.
В свою очередь, "МК" сообщила, что один из мальчиков участвовал в рубрике "Взгляд снизу" в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале. Кроме того, дети занимались танцами. Преподаватели не замечали у братьев нежелания учиться или каких-то депрессивных настроений.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следователи работают на месте трагедии.
24 апреля, 00:22На Камчатке женщина и двое детей погибли при пожаре