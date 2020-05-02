В Псковскую область из-за ограничений не впустили более 750 автомобилей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции в субботу "развернули" более 750 автомобилей на въездах в Псковскую область, где в рамках ограничений по коронавирусу необходимо аргументировать необходимость посещения региона, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
"Жаль, что призыв не терять время и не пытаться приехать в Псковскую область без уважительной причины услышали далеко не все. За сегодняшний день полиция развернула 754 автомобиля. Столько людей проехали зря более 500 километров. Пожалуйста, берегите семейный бюджет и внимательнее относитесь к введённым на майские праздники ограничениям", - написал Ведерников на своей официальной странице в Instagram.
При этом, по оценке руководителя региона, большинство местных жителей ответственно относятся к ограничительным мерам по COVID-19. В результате за последнюю неделю в Псковской области выявлено 59 новых случае коронавируса против 70 новых случаев за предыдущую неделю, уточнил Ведерников.
Как сообщалось, власти Псковской области обязали самоизолироваться на 14 дней всех, кто прибыл в регион после 24 апреля. Это предписание не распространяется на россиян, которые приезжают в Псковскую область в служебные командировки или следуют через регион транзитом. Одним из оснований для посещения Псковской области жителями других регионов является владение недвижимостью на ее территории.
Согласно данным регионального оперштаба, в Псковской области на субботу подтверждено 194 случая коронавируса (по данным на пятницу – 177 случаев). Выздоровели 19 человек, 8 – скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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