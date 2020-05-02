В Псковскую область из-за ограничений не впустили более 750 автомобилей

При этом, по оценке руководителя региона, большинство местных жителей ответственно относятся к ограничительным мерам по COVID-19. В результате за последнюю неделю в Псковской области выявлено 59 новых случае коронавируса против 70 новых случаев за предыдущую неделю, уточнил Ведерников.

Как сообщалось, власти Псковской области обязали самоизолироваться на 14 дней всех, кто прибыл в регион после 24 апреля. Это предписание не распространяется на россиян, которые приезжают в Псковскую область в служебные командировки или следуют через регион транзитом. Одним из оснований для посещения Псковской области жителями других регионов является владение недвижимостью на ее территории.