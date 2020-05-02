В Эр-Рияде назвали сроки финансовых последствий пандемии

БЕЙРУТ, 2 мая - РИА Новости. Ощутимые последствия пандемии коронавируса проявятся во второй четверти текущего финансового года. Ощутимые последствия пандемии коронавируса проявятся во второй четверти текущего финансового года. Саудовская Аравия и весь мир не будут прежними, заявил министр финансов страны Мохаммад Жадаан в интервью телеканалу "Аль-Арабия"

"Саудовская Аравия приняла жесткие и очень быстрые меры. Реальные последствия пандемии коронавируса проявятся во второй четверти", - цитирует министра телеканал.

По словам министра, в первой четверти финансового года цифры бюджета не показали настоящий масштаб ущерба.

"Саудовская Аравия и мир не вернутся к тому, что было до коронавируса. Будут перемены в экономических процессах",- отметил Жадаан.

Министр пояснил, что перемены связаны с тем, что доходы от нефтяной и прочих отраслей сильно упали с начала года. И правительство, по его словам, выработало "очень большое количество разных мер для противодействия пандемии".