СМИ: спецслужбы Запада обвинили Китай в уничтожении фактов о коронавирусе

Как утверждается в документе , Китай, "подвергая риску другие страны", скрывал любую информацию о коронавирусе, заставляя говорящих о нем врачей замолчать или "исчезнуть". Также в досье говорится, что Пекин уничтожал доказательства наличия коронавируса в лабораториях и отказывался предоставлять биоматериалы ученым, разрабатывающим вакцину.

Китай, согласно досье, еще в начале декабря имел доказательства передачи коронавируса от человека человеку, однако "отрицал это до 20 января". Как следует из доклада, ВОЗ также отрицала эту информацию, несмотря на опасения, которые еще 31 декабря выражали власти Тайваня . В нем также говорится, что 3 января Национальный комитет здравоохранения КНР приказал уничтожить образцы коронавируса и не публиковать информацию, связанную с неизвестным заболеванием.

В досье, по информации австралийской газеты, упоминается группа ученых под руководством Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии. По данным западных спецслужб, именно эти исследователи обнаружили в пещере в провинции Юньнань образцы коронавируса, в которых было замечено поразительное генетическое сходство с COVID-19. Также найдены исследования группы Ши Чжэнли по синтезу коронавируса летучих мышей, не поддающегося лечению.

В досье говорится, что когда Ши Чжэнли узнала о вспышке коронавируса, она не могла спать, опасаясь, что инфекция распространилась из ее лаборатории, однако позже успокоилась, так как, по ее словам, геном коронавируса не совпадает с теми вирусами, которые она изучала.

В свою очередь телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя США, что доклад в целом соответствует данным американской разведки.

"Хотя американская разведка не подтверждает существование 15-страничного документа, высокопоставленный чиновник сказал Fox, что сообщения об этом документе согласуются с (данными) американской разведки, что Китай знал о передаче (вируса) от человека к человеку раньше, чем об этом заявил, что он знал, что это был новый коронавирус, раньше, чем об этом заявил, и что вирус был распространен шире, чем Китай сообщил международному сообществу в первые недели вспышки", - говорится в материале Fox News.

Вместе с тем авторы публикации отмечают, что в разведывательном сообществе пяти стран существуют некоторые разногласия. В частности, Австралия считает, что источником вируса, как утверждают власти КНР, был рынок в Ухане, а американское разведывательное сообщество, в которое входят 17 ведомств, еще не определилось с этим и все еще склоняется не в пользу этой теории. Порядка 70-75% из них уверены, что вирус возник в лаборатории в городе Ухань , а остальные пока не соглашаются с этим, поскольку "не видят дыма, которого не бывает без огня".

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что американская сторона рассматривает версии искусственного происхождения коронавируса в лаборатории в Ухане. Он пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19.

МИД КНР заявлял, что Пекин с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.

Трамп также распорядился прекратить финансирование ВОЗ, которая, по его словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до мировой общественности. Критика Трампа в адрес организации прозвучала на фоне сложной ситуации с пандемией в США, которые вышли на первое место как по числу заболеваний, так и по числу умерших, а также обвинений в адрес самого главы Белого дома в том, что он слишком поздно ввел необходимые для борьбы с пандемией меры.

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