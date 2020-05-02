В Азербайджане запретили пользоваться примерочными в магазинах одежды

Прохожие в медицинских масках в Баку

БАКУ, 2 мая - РИА Новости. Пользоваться примерочными запретили в магазинах одежды в Пользоваться примерочными запретили в магазинах одежды в Азербайджане из-за пандемии коронавируса , следует из указаний в методических пособиях по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте, утвержденных главным государственным санитарным врачом Азербайджанской Республики.

"В Азербайджане во время пандемии в магазинах, где осуществляется продажа одежды, запрещается пользоваться примерочными. Также в этот период запрещается использование в магазинах пробников косметических средств", - говорится в указаниях, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Касательно продажи золота, других украшений и деятельности ломбардов, руки клиентов должны быть продезинфицированы до и после прикосновения к ювелирным и иным изделиям.

"Это правило касается и мест, занимающихся продажей и ремонтом мобильных устройств, запасных частей и аксессуаров",- уточняется в указаниях.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф