Число зараженных коронавирусом в Приднестровье выросло до 516 человек

ТИРАСПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Еще 21 заболевший коронавирусом выявлен в субботу в Приднестровье, общее число инфицированных достигло 516, сообщил оперативный штаб по COVID-19.
По данным оперштаба, всего коронавирус лабораторно подтвержден у 516 приднестровцев, 22 человека скончались, 89 пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.