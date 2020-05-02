В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом

Пандемия новой коронавирусной инфекции охватила почти все страны мира. ВОЗ сообщает о 3,2 миллиона зараженных, из которых около 230 тысяч умерли и свыше миллиона вылечились. Больше всего заболевших и жертв зафиксировано в Соединенных Штатах, Испании и Италии.