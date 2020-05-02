В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Еще 34 пациента с пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Москве за минувшие сутки. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
Накануне в столице умерли 37 пациентов с диагнозом COVID-19. Общее число погибших составляет 729 человек.
Пандемия новой коронавирусной инфекции охватила почти все страны мира. ВОЗ сообщает о 3,2 миллиона зараженных, из которых около 230 тысяч умерли и свыше миллиона вылечились. Больше всего заболевших и жертв зафиксировано в Соединенных Штатах, Испании и Италии.
Россия занимает седьмое место по числу инфицированных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 124 054 человек (за сутки 9623 новых случая). Около 15 тысяч человек выписаны из больниц.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.