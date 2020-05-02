В Саратовской области 14 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ

Медицинский работник у постели пациента в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

САРАТОВ, 2 мая - РИА Новости. Четырнадцать пациентов с коронавирусом в Саратовской области подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщил в субботу областной минздрав.

Всего в области с 19 марта по 2 мая лабораторно подтверждены 535 случаев заражения коронавирусом. Девять человек с COVID-19 скончались, выздоровели 95 человек. Среди заболевших 38 детей.

"На сегодняшний день на стационарном лечении находится 257 человек, из них с пневмонией - 198 человек, в том числе 62 пациента на кислородной поддержке, 14 - на ИВЛ. Среди заболевших - семь беременных женщин", - говорится в сообщении.

Власти области с 28 марта по 11 мая на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, а также обязали всех граждан обязательно носить маски в общественных местах и не покидать свои дома, разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. Ершовский и Балтайский районы, а также два села в Вольском районе закрыты на карантин.