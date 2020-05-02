В Подмосковье не будут пускать в общественный транспорт без масок

"Мы призываем всех пассажиров носить в общественном транспорте маски и заранее подготовиться к обязательному режиму ношения масок или респираторов", — подчеркнула Кротова.

Россия занимает седьмое место по числу инфицированных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 124 054 человек (за сутки 9623 новых случая), из них поправились около 15 тысяч пациентов. Жертвами болезни стали 1222 пациента.