В Подмосковье не будут пускать в общественный транспорт без масок

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Пассажиров без масок или респираторов с 12 мая не будут пускать в общественный транспорт в Московской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса, до 12 мая мера носит рекомендательный характер, после — обязательный.
"Ежедневно Минтранс Мособласти совместно с Росгвардией и представителями правоохранительных органов проверяет пассажиров общественного транспорта на наличие QR-кода и соблюдения социальной дистанции. Рейды проходят на крупных пересадочных узлах, на остановках, на железнодорожных станциях, в автобусах, электричках и в такси. <...> Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт", — сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова, которую цитирует пресс-служба.
Сотрудники регионального Минтранса будут раздавать маски при проверке цифровых пропусков, рассказали в пресс-службе.
"Мы призываем всех пассажиров носить в общественном транспорте маски и заранее подготовиться к обязательному режиму ношения масок или респираторов", — подчеркнула Кротова.
Россия занимает седьмое место по числу инфицированных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 124 054 человек (за сутки 9623 новых случая), из них поправились около 15 тысяч пациентов. Жертвами болезни стали 1222 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.