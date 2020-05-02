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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-02T22:50
https://ria.ru/20200502/1570907473.html
В Подмосковье не будут пускать в общественный транспорт без масок
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570125698_0:29:3068:1755_1036x0_80_0_0_5e7666ca4380a5155ea56268390c77cd.jpg
РИА Новости

В Подмосковье не будут пускать в общественный транспорт без масок

22:16 02.05.2020 (обновлено: 22:50 02.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина в вагоне поезда Малого кольца Московской железной дороги
Мужчина в вагоне поезда Малого кольца Московской железной дороги
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Пассажиров без масок или респираторов с 12 мая не будут пускать в общественный транспорт в Московской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса, до 12 мая мера носит рекомендательный характер, после — обязательный.
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"Ежедневно Минтранс Мособласти совместно с Росгвардией и представителями правоохранительных органов проверяет пассажиров общественного транспорта на наличие QR-кода и соблюдения социальной дистанции. Рейды проходят на крупных пересадочных узлах, на остановках, на железнодорожных станциях, в автобусах, электричках и в такси. <...> Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт", — сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова, которую цитирует пресс-служба.
Сотрудники регионального Минтранса будут раздавать маски при проверке цифровых пропусков, рассказали в пресс-службе.
"Мы призываем всех пассажиров носить в общественном транспорте маски и заранее подготовиться к обязательному режиму ношения масок или респираторов", — подчеркнула Кротова.
Пандемия COVID-19 охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о 3,2 миллиона зараженных, из которых около 230 тысяч умерли и свыше миллиона выздоровели. Больше всего зараженных и жертв зафиксировано в США, Испании и Италии.
Россия занимает седьмое место по числу инфицированных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 124 054 человек (за сутки 9623 новых случая), из них поправились около 15 тысяч пациентов. Жертвами болезни стали 1222 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)КоронавирусыАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
Пошел он на фиг. В аптеках масок нет, в электричках носят по 150 рублей за штуку.
2 мая, 23:06
Егор Новиков
2611110
Аппараты должны тогда стоять на входе в метро. С масками в ассортименте. Как аппараты с бахилами в поликлинике и некоторых образовательных учреждениях
2 мая, 22:23
Ярослав Погодин
2420000
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