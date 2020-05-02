В саратовской больнице 14 медработников заразились коронавирусом

Он уточнил, что состояние заболевших "относительно удовлетворительное". "(Среди зараженных) только медсестры и младший медицинский персонал, врачей среди них нет", - добавил и.о. министра.

Всего в Саратовской области с 19 марта по 2 мая лабораторно подтверждены 535 случаев заражения коронавирусом. Девять человек с COVID-19 скончались, выздоровели 95. Среди заболевших 38 детей.