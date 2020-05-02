В саратовской больнице 14 медработников заразились коронавирусом

САРАТОВ, 2 мая - РИА Новости. Четырнадцать медработников Краснокутской районной больницы в Саратовской области, ранее закрытой на карантин после смерти пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, заразились COVID-19, сообщил и.о. министра здравоохранения региона Олег Костин.
Ранее в четверг минздрав области сообщил, что эта районная больница по предписанию Роспотребнадзора закрыта на карантин после смерти пациента с подозрением на COVID-19, персонал и пациентов учреждения обследовали.
"Мы вовремя ввели карантин. На сегодняшний день пришли анализы, 14 медицинских работников имеют положительный результат на COVID-19. Десять человек, которые находились на карантине, движутся в сторону Саратова. В перинатальном центре мы специальное отделение для них организовали. Четыре человека оставались на дому, где и остались под наблюдением", - сказал Костин в субботу на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Он уточнил, что состояние заболевших "относительно удовлетворительное". "(Среди зараженных) только медсестры и младший медицинский персонал, врачей среди них нет", - добавил и.о. министра.
Всего в Саратовской области с 19 марта по 2 мая лабораторно подтверждены 535 случаев заражения коронавирусом. Девять человек с COVID-19 скончались, выздоровели 95. Среди заболевших 38 детей.
Власти региона с 28 марта по 11 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом нужно обязательно носить маску. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения. Ершовский и Балтайский районы, а также два села в Вольском районе закрыты на карантин.
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