Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 2,1 тысячи человек

ТАШКЕНТ, 2 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло к вечеру субботы еще на 25 человек и достигло 2118, число выздоровевших - на 59, до 1271, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В пятницу число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 2086, девять пациентов скончались, 1212 выздоровели.

"По состоянию на 2 мая 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2118", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. К утру субботы число зарегистрированных случаев коронавируса выросло на 7, таким образом всего за субботу зафиксировано 32 новых случая COVID-19, в пятницу - 47, в четверг - 37.

В пресс-службе уточнили, что в субботу выздоровели и отправились на реабилитацию 59 пациентов, общее число поправившихся достигло 1271 человека. По данным ведомства, в инфекционных больницах республики в настоящее время находятся 847 пациентов, состояние десяти из них оценивается как тяжелое, двоих - как крайне тяжелое.

Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Более 80 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.

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