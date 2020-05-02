В Израиле стабильно снижается число болеющих COVID-19

Два человека в субботу скончались в стране от коронавируса, общее число умерших составило 229 человек.

По данным министерства на 20.00 субботы, число болеющих коронавирусом в Израиле в настоящий момент снизилось до 6363 человек. Число пациентов в тяжелом состоянии уменьшилось до 105, из них 82 человека нуждаются в искусственной вентиляции легких.