В Израиле стабильно снижается число болеющих COVID-19

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая - РИА Новости. Общее число случаев заражения коронавирусом в Израиле в субботу возросло на 33 и достигло 16 185, при этом число болеющих в настоящее время продолжает стабильно снижаться, сообщает министерство здравоохранения страны.
Два человека в субботу скончались в стране от коронавируса, общее число умерших составило 229 человек.
По данным министерства на 20.00 субботы, число болеющих коронавирусом в Израиле в настоящий момент снизилось до 6363 человек. Число пациентов в тяжелом состоянии уменьшилось до 105, из них 82 человека нуждаются в искусственной вентиляции легких.
В течение дня выздоровели 193 человека, общее число излечившихся - 9593.
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