В Саратовской области все детдома и школы-интернаты закрыли на карантин

САРАТОВ, 2 мая - РИА Новости. Все детские дома и школы-интернаты в Все детские дома и школы-интернаты в Саратовской области с субботы закрыли на двухнедельный карантин из-за угрозы коронавируса, сообщила пресс-служба министерства образования региона.

Всего в области с 19 марта по 2 мая лабораторно подтверждены 535 случаев заражения коронавирусом. Девять человек с COVID-19 скончались, выздоровели 95 . Среди заболевших 38 детей.

"В связи с предписанием регионального управления Роспотребнадзора с сегодняшнего дня в профилактических целях закрываются на карантин школы-интернаты, центры психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей и специальная общеобразовательная школа закрытого типа, подведомственные региональному министерству образования", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ни одного заболевшего коронавирусом в этих учреждениях нет.

"Для предотвращения заболеваний среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было принято решение изолировать их от внешних контактов. При этом дети продолжат получать всю необходимую помощь и уход. Персонал учреждений продолжит соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы в условиях пандемии коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.

Власти Саратовской области с 28 марта по 11 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей носить маски в общественных местах и не покидать дома, разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения. Ершовский и Балтайский районы, а также два села в Вольском районе закрыты на карантин.