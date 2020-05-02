Число жертв коронавируса во Франции за сутки возросло на 166 человек

ПАРИЖ, 2 мая – РИА Новости. Число умерших от последствий коронавируса во Число умерших от последствий коронавируса во Франции возросло до 24 760, за сутки скончались 166 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

В пятницу сообщалось о 24 594 умерших и 130 185 заразившихся COVID-19.

"С 1 марта мы оплакиваем 24 760 смертей, связанных с COVID-19", - говорится в коммюнике. Отмечается, что в больницах скончались 15 487 человек, а в домах престарелых - 9273.

Число госпитализированных продолжает снижаться. В больницах остаются 25,8 тысячи человек. За последние 24 часа в госпитали поступили 453 пациента. В реанимации находятся 3827 пациентов, заразившихся коронавирусом, это на 51 меньше, чем в пятницу.

С момента начала эпидемии почти 92,5 тысячи человек были госпитализированы. Более 50,5 тысячи выздоровели и были выписаны из госпиталей, не считая тех, кто вылечился в домашних условиях.

Из-за эпидемии коронавируса во Франции с 17 марта был введен режим изоляции. В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения. Ожидается, что Франция начнет поэтапно выходить из карантина 11 мая. Во вторник премьер-министр страны Эдуар Филипп представил план по выходу из карантина, заявив о постепенном открытии детских садов и школ, магазинов. Вместе с тем, рестораны и кафе продолжать оставаться закрытыми. Решение по дате их открытия французские власти рассчитывают принять в конце мая. Ношение масок в транспорте станет обязательным после 11 мая.