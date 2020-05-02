Врач выпал из окна воронежской больницы

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Врач из Новоусманской центральной районной больницы в Воронежской области Александр Шулепов, ранее жаловавшийся на условия труда во время эпидемии коронавируса, выпал из окна лечебного учреждения. Об этом сообщает телеканал " Врач из Новоусманской центральной районной больницы в Воронежской области Александр Шулепов, ранее жаловавшийся на условия труда во время эпидемии коронавируса, выпал из окна лечебного учреждения. Об этом сообщает телеканал " TV Губерния ".

По данным канала, инцидент произошел в ночь на субботу. Сообщается, что 37-летний врач скорой помощи выпал из окна своей палаты на втором этаже больницы, где он лечился от COVID-19. Источник сообщил, что мужчина выжил, но врачи сейчас борются за его жизнь.

В региональном управлении МВД сообщили телеканалу, что из окна Новоусманской больницы ночью действительно выпал мужчина, однако не уточнили, кто он и какие получил травмы. Ведомство начало проверку случившегося.

В конце апреля Шулепов вместе с коллегой фельдшером Александром Косякиным записал видео, в котором пожаловался, что его заставляют работать после того, как у него обнаружили коронавирус. Врач также заявил, что медиков не обеспечивают средствами защиты и не проверяют на наличие новой инфекции. При этом в депздраве региона подобные заявления тогда назвали фейками.

Позднее Шулепов выступил с новым видеообращением, опубликованным областным депздравом. В новом видео он заявил, что ролик с коллегой записал "на эмоциях". По его словам, руководство больницы, узнав о его диагнозе, попросило временно побыть в здании, а спустя час сняло со смены.

Испании и Италии. Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более 3,2 миллиона зараженных, из которых около 230 тысяч умерли и свыше миллиона излечились. Больше всего зараженных и жертв зафиксировано в США

Россия занимает седьмое место по числу инфицированных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 124 054 человек (за сутки 9623 новых случая), из них поправились около 15 тысяч человек. Жертвами болезни стали 1222 пациента.