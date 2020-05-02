В Ирландии коронавирусом заразились еще 343 человека

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Ирландии превысило 21 тысячу, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным ведомства, за сутки медики выявили 343 новых случаев заражения и 25 летальных исходов. Всего умерли 1286 человек, заразились коронавирусом в общей сложности 21 176 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
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