Лукашенко не проходил тест на коронавирус, сообщила его пресс-секретарь

МИНСК, 2 мая – РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко пока не проходил тест на новый коронавирус, поскольку хорошо себя чувствует, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

"Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости – вот единственная причина, по которой так происходит", - сказала пресс-секретарь в эфире телеканала "Беларусь 1".

Она пояснила, что "президент живет за городом, фактически в деревне, за многие-многие годы не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, у него крепкий иммунитет, он себя хорошо чувствует".

"И именно в этой связи необходимости делать тест на сегодняшний день нет", - констатировала Эйсмонт.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 911 - до 15 828, умерших от этой инфекции - на четыре, до 97 человек.

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