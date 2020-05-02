Власти Афганистана продлили режим изоляции крупных городов на 20 дней

В этот период не будут работать университеты, также не будут летать внутренние рейсы из Кабула в провинции и в обратном направлении.

При этом представитель минздрава Афганистана Вахидулла Майяр заявил, что медики провели быстрые тесты на коронавирус у 500 случайно выбранных людей в Кабуле. В итоге быстрый тест дал положительный результат у 260 из них, а повторное тестирование показало, что заражены 60% из этих 260 человек. Тестирование наглядно продемонстрировало, отметили Майяр, что степень передача вируса в обществе "опасно высока", и поэтому афганцы должны серьезно относиться к введенным ограничениям.