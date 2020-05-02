Власти Афганистана продлили режим изоляции крупных городов на 20 дней

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Власти Афганистана продлили карантинный режим крупных городов, в том числе столицы Кабула, на 20 дней, до конца месяца Рамадан, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление администрации президента страны.
В этот период не будут работать университеты, также не будут летать внутренние рейсы из Кабула в провинции и в обратном направлении.
При этом представитель минздрава Афганистана Вахидулла Майяр заявил, что медики провели быстрые тесты на коронавирус у 500 случайно выбранных людей в Кабуле. В итоге быстрый тест дал положительный результат у 260 из них, а повторное тестирование показало, что заражены 60% из этих 260 человек. Тестирование наглядно продемонстрировало, отметили Майяр, что степень передача вируса в обществе "опасно высока", и поэтому афганцы должны серьезно относиться к введенным ограничениям.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Афганистане достигло 2496, скончались 72 человека и 331 выздоровел.
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