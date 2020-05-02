Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 3,2 миллиона человек

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 3,2 миллиона и составило 3 267 184, почти 230 тысяч человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По последним данным ВОЗ, за сутки в мире зафиксированы более 91,9 тысячи новых случаев заражения и 5799 смертей, всего за время пандемии скончались 229 971 человек.
Большинство случаев заражения зарегистрированы в Европе (1 492 024 человек), где скончались более 140,5 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.