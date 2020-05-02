Более 30 человек пытались проехать без QR-кодов в подмосковном транспорте

В ведомстве напомнили, что на майские праздники в регионе усилили проверки в общественном транспорте и на прилегающей территории. Пассажиры должны иметь QR-код, соблюдать социальную дистанцию в транспорте, а также на остановках и железнодорожных станциях. За проезд в общественном транспорте без пропуска штраф составляет 5 тысяч рублей, за нарушение социальной дистанции – от 1 до 30 тысяч рублей.