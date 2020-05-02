Более 30 человек пытались проехать без QR-кодов в подмосковном транспорте

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Более 30 пассажиров, которые пытались проехать в общественном транспорте без цифрового пропуска, выявлено в Подмосковье за два дня, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"Более 30 человек пытались проехать в общественном транспорте Подмосковья без QR-кода. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с Росгвардией провело более 6 тысяч проверок в общественном транспорте и на пересадочных узлах за два дня – 30 апреля и 1 мая", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что на майские праздники в регионе усилили проверки в общественном транспорте и на прилегающей территории. Пассажиры должны иметь QR-код, соблюдать социальную дистанцию в транспорте, а также на остановках и железнодорожных станциях. За проезд в общественном транспорте без пропуска штраф составляет 5 тысяч рублей, за нарушение социальной дистанции – от 1 до 30 тысяч рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о введении в Подмосковье "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса, до 12 мая мера носит рекомендательный характер, после – обязательный.
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