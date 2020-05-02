Среди российских военных коронавирус подтвердили у 1177 человек

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Среди российских военных положительный текст на коронавирус у 1177 человек, среди курсантов - у 1195 человек, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.
"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 2 мая установлено 1177 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 345 человек, в изоляторах по месту службы – 317 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 10 человек, изолированы на дому – 505 человек, выздоровело – 145 человек (за весь период)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования на коронавирус - 1195 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.