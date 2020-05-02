Среди российских военных коронавирус подтвердили у 1177 человек

"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 2 мая установлено 1177 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 345 человек, в изоляторах по месту службы – 317 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 10 человек, изолированы на дому – 505 человек, выздоровело – 145 человек (за весь период)", - говорится в сообщении.