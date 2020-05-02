Власти Нью-Йорка выявили антитела к COVID-19 у почти 20% жителей города

Очередь в центре тестирования на коронавирус в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая – РИА Новости. Власти выявили у 19,9% жителей города Власти выявили у 19,9% жителей города Нью-Йорк антитела к коронавирусу, заявил на пресс-конференции губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо , ссылаясь на данные тестов.

Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США . Всего в городе было выявлено, по данным властей, 164 505 случаев заболевания COVID-19, были госпитализированы 42 417 человек, скончались 13 тысяч. Согласно данным на сайте городских властей, еще 5231 смертей наступили, предположительно, из-за коронавируса, однако это не подтверждено тестами.

Население города составляет около 8,6 миллиона человек.

По словам Куомо, власти брали анализы на наличие антител у людей по всему штату. Всего на данный момент протестировали 15 тысяч человек. Таким образом, как указал губернатор, исследование показало, что у 12,3% населения штата есть антитела к COVID-19 (исходя из 15 тысяч взятых анализов).

Согласно данным, представленным Куомо, у 19,9% жителей города Нью-Йорк выявлены антитела. Все данные являются предварительными и усредненными.

"Если говорить про Нью-Йорк, вы видите больше всего (выявленных людей с антителами к коронавирусу) в Бронксе – 27,6%, в Бруклине – 19,2%, на Манхэттене – 17,.3%, в Куинс – 18,4%, Статен-Айленд – 19,2%", - отметил Куомо.

По его словам, власти будут дальше изучать, почему в Бронксе это число выше, чем в других районах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.