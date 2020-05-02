Число заражений COVID-19 в Канаде превысило 55 тысяч человек

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Канаде превысило 55 тысяч, умерли почти 3,5 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
В пятницу сообщалось о 53 657 зараженных и 3223 скончавшихся.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.