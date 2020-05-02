В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Павлово и Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса Кулебаки , а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Введение карантина связано с высоким уровнем заболеваемости на этих территориях. Данная мера будет действовать до устранения угрозы распространения и ликвидации очага коронавирусной инфекции.

"Практически во всех населенных пунктах, где вводится карантин, во-первых, работают важные для региона предприятия и организации, во-вторых, достаточно высокий уровень миграции. Несмотря на все ограничения, туда за последние недели активно приезжали люди из других регионов и Нижнего Новгорода , что привело к возникновению локальных очагов заболевания", — сказал глава региона.

На территорию населенных пунктов, в которых объявлен карантин, запрещается въезд не проживающих в них людей. Также запрещается выезд граждан. Исключения делаются для сотрудников экстренных служб и организаций, поставляющих продукцию первой необходимости. Кроме того, в закрытые на карантин населенные пункты могут попасть те, кому выдают разрешение муниципальные комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Для контроля за запретами устанавливаются контрольные пункты и блокирующие посты.

На территории этих населенных пунктов будут предприняты меры по максимальному социальному разобщению населения: соблюдение дистанции в полтора метра, обязательное использование средств защиты. Кроме того, будет усилена дезинфекция общественных пространств. На работающих предприятиях планируется обеспечить неукоснительное исполнение санитарных правил. Детские сады, за исключением дежурных групп, будут закрыты. Причины каждого заражения планируется расследовать для выявления очагов.

"То, когда будут сняты ограничения, зависит сейчас только от жителей. Чем выше окажется уровень самоизоляции и самодисциплины, тем скорее это произойдет. Прошу каждого помочь медикам и воздержаться от лишних поездок и перемещений. Специфика коронавируса — в достаточно долгом инкубационном периоде, поэтому если в вашем доме или ближайшем круге общения сейчас все благополучно, то это вовсе не значит, что все в порядке", — отметил Никитин.

"Это коварная, смертельно опасная болезнь, которая может наносить удар исподтишка. В наших силах защитить наших близких. К тому же чем дольше будет продолжаться карантин, тем больший урон может понести экономика. Наша общая задача — максимально сохранить работоспособность предприятий", — добавил он.

Ранее на карантин закрыли село Дивеево из-за вспышки коронавирусной инфекции в Серафимо-Дивеевском монастыре, где заболело около 80 монахинь и послушниц.

На территории Нижегородской области зафиксировано 2443 случая коронавирусной инфекции, 14 человек умерли, 326 излечившихся пациентов выписаны из больниц.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 3,2 миллиона случаев заражения, свыше 230 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших превысило 124 тысяч человек, умерли от болезни 1222 человека, выздоровели 15 013.