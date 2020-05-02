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Распространение нового коронавируса
2020-05-02T22:23
https://ria.ru/20200502/1570903930.html
Ученые предложили новый способ лечения коронавируса
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РИА Новости

Ученые предложили новый способ лечения коронавируса

19:47 02.05.2020 (обновлено: 22:23 02.05.2020)
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© REUTERS / NIAIDКоронавирус под микроскопом
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Ученые из Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии нашли новый способ лечения коронавирусной инфекции, сообщает MedicalXpress.
С помощью математической модели сотрудники кафедры молекулярной микробиологии и иммунологии проанализировали иммунный ответ организма на COVID-19 и сравнили его с процессами при обычном гриппе.
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Они отметили, что при стандартном вирусном заболевании сразу после заражения начинает работать врожденный иммунитет, уничтожая инфекцию и поврежденные ею так называемые клетки-мишени. Таким образом предотвращается дальнейшее распространение вируса и организм очищается. Если инфекция остается, то через какое-то время срабатывает адаптивный иммунитет.
Как выяснили исследователи, в случае коронавируса приобретенный иммунитет активизируется еще до того, как уничтожены все клетки-мишени верхних дыхательных путей. Это не позволяет врожденному иммунитету быстро справиться с инфекцией и приводит к перегрузке иммунной системы.
"Более продолжительная вирусная активность может спровоцировать чрезмерную реакцию иммунной системы, называемую цитокиновым штормом, который убивает здоровые клетки, вызывая повреждение тканей", — говорит один из авторов работы Вэймин Юань.
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По словам исследователей, взаимодействие врожденного и адаптивного иммунитета временно снижает вирусную нагрузку на организм, из-за чего у пациентов наступает кратковременное улучшение.
"Однако если организм не полностью очистится от вируса, а клетки-мишени восстановятся, то инфекция может снова атаковать его и достичь еще одного пика", — пояснил другой автор исследования Шон Ду.
Именно поэтому у некоторых пациентов с COVID-19 симптомы ослабевают на некоторое время, а затем наступает рецидив.
Исходя из полученных выводов, ученые предложили подавлять иммунную систему организма с помощью иммунодепрессантов на ранних стадиях заболевания.
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"Мы сможем задержать адаптивный иммунный ответ и предотвратить его вмешательство в работу врожденного иммунитета, что позволит быстрее устранить вирус и инфицированные клетки", — сказал Ду.
Как добавили исследователи, чтобы подтвердить результаты математического моделирования, важно ежедневно измерять вирусную нагрузку и другие биомаркеры у пациентов с COVID-19. Кроме того, для внедрения подобного лечения необходимы дополнительные клинические испытания, подчеркнули они.
Пандемия COVID-19 охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, вирусом заражены порядка 3,2 миллиона человек, почти 230 тысяч умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗУниверситет Южной КалифорнииСШАНаука
Популярные комментарии
Вот это оборот "подавлять иммунную систему организма"! Не стандартные иногда даже абсурдные идеи могут быть решением проблемы. Как же тогда с рекомендацией ВОЗ "алкоголь снижает иммунитет".
2 мая, 21:09
PVPyoter Vodckin
930001
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