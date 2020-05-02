Число жертв коронавируса в Турции за сутки увеличилось на 78 человек

АНКАРА, 2 мая - РИА Новости. Число случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1983 - это минимальное значение за месяц, общее число заразившихся превысило 124 тысячи, умерли за сутки 78 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Число новых случаев коронавируса в стране впервые с 30 марта составило менее 2 тысяч.
"Сегодня выявлены 1983 новых случая, всего заразившихся - 124 375. Мы потеряли сегодня 78 пациентов, всего умерших – 3336. Вылечился сегодня 4451 пациент, всего - 58 259 ", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.