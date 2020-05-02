Число жертв коронавируса в Турции за сутки увеличилось на 78 человек

Число новых случаев коронавируса в стране впервые с 30 марта составило менее 2 тысяч.

"Сегодня выявлены 1983 новых случая, всего заразившихся - 124 375. Мы потеряли сегодня 78 пациентов, всего умерших – 3336. Вылечился сегодня 4451 пациент, всего - 58 259 ", - написал Коджа в Twitter.