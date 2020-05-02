Во Франции сгорел склад с медицинскими масками, сообщили СМИ

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Пожар уничтожил склад с медицинскими масками в городе Бобиньи на севере Пожар уничтожил склад с медицинскими масками в городе Бобиньи на севере Франции , сообщает газета Parisien

По данным газеты, пожар произошел в субботу утром на территории огромного склада, где хранились контейнеры с текстилем и медицинскими масками. О количестве сгоревших при пожаре масок не сообщается.

Газета отмечает, что ущерб от пожара только материальный, ни один человек не пострадал. На место были направлены свыше 150 пожарных, а также значительное количество техники.

Причина пожара и виновные пока не установлены. Полиция начала расследование по делу.