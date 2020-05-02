Во Франции сгорел склад с медицинскими масками, сообщили СМИ

По данным газеты, пожар произошел в субботу утром на территории огромного склада, где хранились контейнеры с текстилем и медицинскими масками. О количестве сгоревших при пожаре масок не сообщается.
Газета отмечает, что ущерб от пожара только материальный, ни один человек не пострадал. На место были направлены свыше 150 пожарных, а также значительное количество техники.
Причина пожара и виновные пока не установлены. Полиция начала расследование по делу.
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