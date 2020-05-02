Из Пхукета вылетел вывозной рейс с россиянами на борту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая – РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Пхукет - Ростов-на-Дону – Уфа - Екатеринбург вылетел из Таиланда, сообщает перевозчик.

"Сегодня в 21.08 (по времени Таиланда, 17.08 мск) 116 россиян вылетели спецрейсом "Уральских авиалиний" по маршруту Пхукет-Ростов-Уфа-Екатеринбург. Среди них 24 пассажира летят до Ростова, 55 до Уфы и 37 до Екатеринбурга. По пути самолет совершит техническую посадку для дозаправки в Шымкенте", - говорится в сообщении.

Перевозчик уточняет, что это еще один вывозной рейс, который авиакомпания выполняет при содействии правительства РФ, МИД России, Минкомсвязи России и правительства Свердловской области. Всего "Уральские авиалинии" с 12 апреля выполнили семь вывозных рейсов из Таиланда.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.