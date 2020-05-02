Депутат призвал бесплатно раздавать маски в московском транспорте

"Поддерживаем решение властей Москвы о продаже в метро средств индивидуальной защиты. Мы как раз выступали с данной инициативой на прошлой неделе и отправили соответствующие запросы в адрес главы города Сергея Собянина. Более того считаем, что необходимо продавать маски не только в метро, но и рядом с остановками общественного транспорта на улицах, а также у торговых центров и на вокзалах", - сказал Свищев РИА Новости.