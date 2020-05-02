В Италии увеличился прирост смертей от коронавируса

РИМ, 2 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Число жертв пандемии коронавируса в Число жертв пандемии коронавируса в Италии за сутки выросло на 474, количество жертв достигло 28 710, следует из сводки службы гражданской обороны.

В пятницу скончались 269 человек. Динамика в 474 летальных исхода стала самой высокой с 21 апреля (+534 жертвы).

Выздоровевшими за сутки объявлены 1665 жителей Италии, всего поправились 79 914 человек. Накануне служба гражданской обороны сообщила о 2304 выздоровевших.

Общее число зараженных коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, в Италии возросло на 1900 до 209 328. Накануне было зарегистрировано 1965 новых случаев.

Число зараженных без учета выздоровевших и скончавшихся продолжает сокращаться - за сутки на 239 человек. На сегодня коронавирус обнаружен у 100 704 человек.

В больницах остаются более 17 тысяч зараженных. Этот показатель стал снижаться с начала апреля и сейчас соответствует уровню 21 марта.