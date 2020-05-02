В Грозном открыли новый инфекционный корпус для больных COVID-19

ГРОЗНЫЙ, 2 мая – РИА Новости. Новый инфекционный корпус на 100 коек при детской республиканской больнице имени Новый инфекционный корпус на 100 коек при детской республиканской больнице имени Елизаветы Глинки , перепрофилированный для приема больных COVID-19, открылся в субботу в Грозном, в открытии участвовал глава Чечни Рамзан Кадыров , передает корреспондент РИА Новости.

Строительство нового инфекционного корпуса на 100 мест при республиканской детской больнице было начато в 2019 году. Из-за эпидемии коронавируса Кадыров поручил ускоренно завершить отделочные работы и подготовить его в приему и размещению больных.

"На самом деле качественно выполнены работы, все необходимое есть. На сегодняшний день у нас создано достаточное количество коек, даже наполовину они не загружены. Ситуацию мы контролируем, федеральный центр также уделяет должное внимание", - заявил Кадыров журналистам на церемонии открытия.

По его словам, врачи проявляют высокий патриотизм в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, работая днем и ночью с риском для здоровья.

"Я очень благодарен им, благодарен руководству государства и президенту, который вручную управляет регионами страны, в том числе и Чеченской республикой", - добавил Кадыров.

По его словам, качество выполненных работ отвечает всем требованиям, несмотря на то, что пришлось ускорить их из-за пандемии.

"Я кандидат экономических наук, тема моей работы была о том, как строить качественно, дешево и быстро. Я сам приезжал сюда и контролировал полностью ход работ, все сделано качественно и сроки ни капли не повлияли на этот процесс", - подчеркнул Кадыров. По его словам, в республике созданы все условия для лечения больных, медучреждения обеспечены медикаментами и оборудованием, нуждающимся оказывается продовольственная и финансовая помощь.

В новом корпусе четыре отделения: приемное, воздушно-капельное, кишечных инфекций и реанимационный блок.

Заведующая отделением неврологии больницы имени Глинки Роза Мухадинова сообщила журналистам, что стационар перепрофилирован для приема как детей, так и взрослых, больных коронавирусной инфекцией.

"Мы готовы к приему больных", - заявила врач, добавив, что в реанимационном отделении уже установлены аппараты ИВЛ и другое оборудование.

Кадыров привел данные по больным COVID-19 в Чечне. По его словам, в республике более 520 инфицированных, из них 285 выздоровели, восемь человек скончались.