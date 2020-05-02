Число жертв коронавируса в Британии превысило 28 тысяч человек

Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия

© AP Photo / Frank Augstein Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия

ЛОНДОН, 2 мая – РИА Новости, Мария Табак. Число умерших от коронавируса в Число умерших от коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 621, общее число жертв COVID-19 составило 28 131, сообщил на брифинге в субботу министр по вопросам жилищного строительства Роберт Дженрик.

В пятницу количество умерших составляло 27 510, прирост тогда составлял 739 человек.

Число новых случаев за последние сутки возросло на 4806 – до 182 260. Накануне суточный прирост был выше: 6201, а общая цифра равнялась 177 454.

В выходные показатели обычно ниже, поскольку система оповещения о новых случаях заражения и смертности работает не в полную силу.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.