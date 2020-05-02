В штате Нью-Йорк от коронавируса погибли еще 299 человек

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в штате Число скончавшихся от коронавируса в штате Нью-Йорк за минувшие сутки составило 299, следует из информации, представленной на пресс-конференции губернатором Эндрю Куомо

Штат Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США . В пятницу сообщалось о 289 жертвах за сутки.

"Число жертв - 299. Это число все еще остается ужасающе высоким, и оно не достигло уровня, который мы хотели бы увидеть", - сказал Куомо.

Он также назвал неприемлемо высоким число ежедневно поступающих в больницу людей. В пятницу был госпитализирован 831 человек, за день до этого это число составляло 954. Общее число госпитализированных в штате Нью-Йорк составляет 10 150, за день до этого цифра составляла 10 991, указал губернатор.

Согласно данным, которые он привел, 30 апреля скончались 289 человек, 29 апреля – 306 человек, 28 апреля - 330 человек, 27 апреля – 335, 26 апреля – 337, 25 апреля – 367, 24 апреля – 437. В худшие дни число умирающих от вируса превышало 700 за сутки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.