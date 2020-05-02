В Греции еще три человека умерли от коронавируса

АФИНЫ, 2 мая - РИА Новости. В Греции три человека умерли от COVID-19 за последние сутки, зафиксированы восемь новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2620 случаев инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу Сотирис Циодрас на брифинге в субботу.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 37 человек, из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 77 пациентов, рассказал он.
За сутки три человека умерли от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 143 человека, сообщил Циодрас.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.