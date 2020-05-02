В Берлине прошла акция протеста против карантинных мер

Во время акции протеста против ограничительных мер, введенных властями для борьбы с эпидемией коронавируса в Германии

БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Более 500 берлинцев собрались в субботу на очередную акцию протеста против ограничительных мер, введенных властями для борьбы с эпидемией коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.

При этом митинги и публичные акции в Берлине до 4 мая можно проводить только с соблюдением ряда правил, что включает требование ограничивать максимальное число участников 20 людьми, необходимо соблюдение норм гигиены, прежде всего, речь идет о минимальной дистанции между участниками в полтора метра.

Как и предыдущий митинг, акция должна была пройти на площади имени Розы Люксембург , однако полиция перекрыла проход к ней. В этот раз полиция выставила несколько рядов заграждений так, что в отличие от предыдущей недели, протестующие не сбиваются в кучи на узких улицах и не перекрывают движение транспорта.

Полиция пока затрудняется назвать точное число участников. По оценке представительницы полиции Берлина на самой площади находится около 300 человек, число тех, кто оказался от нее отрезанным, она назвать не смогла, но по наблюдениям корреспондента РИА Новости на подступах к площади находится порядка 200-300 человек.

"Сегодня людей значительно меньше, чем неделю назад, это точно", - заявила представительница полиции.

Отвечая на вопрос, не связано ли это с погодными условиями - в Берлине сегодня дождливо и прохладно, тогда как неделю назад было солнечно и тепло - она отметила: "Погода, конечно, всегда играет большую роль".

Протестующие в основном ведут себя мирно. Некоторые медитируют, как и на прошлой неделе. Полиция отмечает, что это не нарушает действующих норм. "Медитировать не запрещено. Но нужно держать дистанцию в пять метров между йога-матами", - заявила представительница полиции, пояснив, что для медитирующих дистанция больше, чем для других, поскольку эти нормы действуют для отдыхающих в парковых зонах.

В этот раз полиция задерживает меньше участников. На прошлой неделе были задержаны более 100 наиболее агрессивных протестующих, в этот раз людей уводят реже, группу самых активных участников на пересечении улиц Розы Люксембург и Мюнцштрассе полиция оперативно разогнала, ограничившись единичным задержания и без применения спецсредств.

Участники субботних акций протеста на площади Розы Люксембург выступают против ограничительных мер, введенных властями для борьбы с эпидемией COVID-19. Они считают нормы социального дистанцирования нарушением конституционных прав, хотя конституционный суд Германии с таким мнением не согласен.

В Германии на настоящий момент официально подтверждена 161 тысяча случаев COVID-19, 6,5 тысячи человек скончались. В Берлине 5,9 тысячи заболевших и 152 смерти. На фоне снижения темпов прироста новых случаев с 21 апреля Германия начала поэтапно отменять ограничительные меры, но большинство из них по-прежнему остаются в силе и ожидается, что график дальнейшего смягчения мер власти обсудят 6 мая. При этом данные социологов показывают, что большинство граждан поддерживают ограничительные меры, а по данным исследовательской компании YouGov, половина немцев считает, что меры смягчают слишком быстро. Противоположной точки зрения придерживаются 15%.