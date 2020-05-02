В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии

Медицинские работники в коронавирусном стационаре, открытом на базе госпиталя медсанчасти МВД России по Москве

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложили ввести мораторий на аборты в России на время пандемии коронавируса.

Ответственный секретарь комиссии священник Федор Лукьянов заявил РИА Новости, что "аборт относится к плановым операциям, не является лечебной процедурой, несет серьезную угрозу здоровью матери и последующих детей".

"Считаем, что в условиях коронавирусной инфекции операции по производству медицинского аборта могут способствовать распространению инфекции COVID-19 как среди женщин, совершающих аборт, и членов их семей, так и среди медицинского персонала", — сказал он.

Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".

"Также поддерживаю рекомендации министра здравоохранения Михаила Мурашко по приостановке российскими клиниками репродуктивной медицины протоколов ЭКО в связи с общей эпидемиологической обстановкой", — добавил представитель патриаршей комиссии.

Официальная позиция Русской православной церкви в отношении абортов заключается в их выведении из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), к чему ранее неоднократно призывали патриарх Кирилл и другие представители РПЦ