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Распространение нового коронавируса
2020-05-02T21:20
https://ria.ru/20200502/1570901621.html
В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии
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РИА Новости

В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии

18:14 02.05.2020 (обновлено: 21:20 02.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники в коронавирусном стационаре, открытом на базе госпиталя медсанчасти МВД России по Москве
Медицинские работники в коронавирусном стационаре, открытом на базе госпиталя медсанчасти МВД России по Москве
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 2 мая РИА Новости. В Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложили ввести мораторий на аборты в России на время пандемии коронавируса.
Ответственный секретарь комиссии священник Федор Лукьянов заявил РИА Новости, что "аборт относится к плановым операциям, не является лечебной процедурой, несет серьезную угрозу здоровью матери и последующих детей".

"Считаем, что в условиях коронавирусной инфекции операции по производству медицинского аборта могут способствовать распространению инфекции COVID-19 как среди женщин, совершающих аборт, и членов их семей, так и среди медицинского персонала", — сказал он.

Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
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"Также поддерживаю рекомендации министра здравоохранения Михаила Мурашко по приостановке российскими клиниками репродуктивной медицины протоколов ЭКО в связи с общей эпидемиологической обстановкой", — добавил представитель патриаршей комиссии.
Официальная позиция Русской православной церкви в отношении абортов заключается в их выведении из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), к чему ранее неоднократно призывали патриарх Кирилл и другие представители РПЦ.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - Религия и мировоззрениеМихаил МурашкоРусская православная церковьОбщество
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