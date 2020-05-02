Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-02T19:52
https://ria.ru/20200502/1570901418.html
Казахстан отверг обвинения в разработке биологического оружия
https://cdn22.img.ria.ru/images/149279/56/1492795680_0:160:3073:1888_1036x0_80_0_0_2f75364682c71d20b39a5afb52bf1f31.jpg
РИА Новости

Казахстан отверг обвинения в разработке биологического оружия

18:08 02.05.2020 (обновлено: 19:52 02.05.2020)
29184
© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в фотобанк
АЛМА-АТА, 2 мая — РИА Новости. Казахстан не ведет разработку биологического оружия, а деятельность созданной в Алма-Ате Центральной референтной лаборатории направлена на обеспечение биологической безопасности, в том числе в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщило Министерство иностранных дел республики.
Комментарий МИД опубликован в субботу на сайте внешнеполитического ведомства "в связи с участившимися случаями распространения в зарубежных и отечественных СМИ недостоверной информации в отношении деятельности в Казахстане лабораторий биологической направленности".
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
1 мая, 22:45Распространение нового коронавируса
Посла Китая вызвали в МИД Грузии из-за сообщений СМИ о лаборатории Лугара
"Ответственно заявляем, что в Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся исследования против других государств", — говорится в сообщении.
В комментарии отмечается, что на базе созданного в Алма-Ате в 1948 году Среднеазиатского научно-исследовательского противочумного института (ныне — Национальный научный центр особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева, ННЦООИ) при поддержке США была создана Центральная референтная лаборатория (ЦРЛ). "Ее деятельность сфокусирована на обеспечении биологической безопасности в Казахстане, проведении фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ", — отмечает МИД.
В настоящее время, когда система здравоохранения Казахстана ориентирована на борьбу с COVID-19, ЦРЛ вносит важный вклад в снижение темпов распространения заболевания. В частности, в лаборатории разработаны отечественные тест-системы для выявления новой инфекции, подчеркнули в ведомстве.
"Казахстан, учитывая трансграничный характер биологических угроз, открыт к международному сотрудничеству, в том числе на базе ЦРЛ. Последовательно выступаем за принятие в рамках Конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия юридически обязывающего документа по верификации и мониторингу биологической деятельности", — отмечается в комментарии МИД.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент США Дональд Трамп
1 мая, 00:55Распространение нового коронавируса
Трамп заявил о наличии данных об искусственном происхождении коронавируса
18368518103
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КазахстанВ мире
Популярные комментарии
Ага, ага... Содействие США ставит все точки над i, как бы Казахстан не отвергал. Нужны жёсткие рамки со всеми бывшими собзными по поводу этих лабораторий.
2 мая, 18:17
Андрей Романов
3600003
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Девушка во время самоизоляции дома
В Москве будут штрафовать за нарушение масочного режима на рабочих местах
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
Билет на самолет
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
01:36Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
01:28В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
01:23В Иране один человек погиб и шесть пострадали из-за землетрясения
01:14В Праге объяснили усиление мер безопасности в дипмиссии в Москве
01:12Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
00:59"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
00:54Экс-директор ФБР Коми недоволен отказом от преследования Флинна
00:47Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
00:36 В Чили зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19
00:31В Подмосковье приостановили посещение образовательных учреждений
00:24Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
00:23Европа виртуально отметит 75-летие освобождения от нацизма
23:58В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
23:55Британец пережил коронавирус, сепсис, остановку сердца и два инсульта
23:55В Польше отменили президентские выборы из-за COVID-19
23:53Министр обороны Хорватии подал в отставку после гибели двух пилотов
23:40В США число жертв коронавируса превысило 75 тысяч человек
23:38Трамп назвал вручение "Пулитцера" NYT за статьи о России позором
Лента новостейМолния