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2020-05-02T18:01
https://ria.ru/20200502/1570901276.html
В бразильской тюрьме заключенные взяли в заложники семерых охранников
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РИА Новости

В бразильской тюрьме заключенные взяли в заложники семерых охранников

18:01 02.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПолицейский в Бразилии
Полицейский в Бразилии
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Полицейский в Бразилии. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Заключенные тюрьмы в городе Манаус на северо-западе Бразилии взяли в заложники семерых охранников, причина бунта пока неизвестна, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителей тюрьмы.
Сообщается, что речь идет о тюрьме Пуракекуара. По данным агентства, точная причина бунта не сообщается, но, согласно сообщению местных телеканалов, заключенные могли жаловаться на жару и отсутствие электричества в тюрьме.
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Отмечается, что заключенные требуют присутствия прессы и представителей правозащитных групп. На данный момент о жертвах бунта не сообщается. По данным агентства, к месту инцидента направлены отряды полиции, ведутся переговоры об освобождении заложников.
По данным агентства, в бразильских тюрьмах заключенные часто устраивают бунты. В январе 2017 года почти 150 заключенных погибли в тюрьмах на севере и северо-востоке страны в ходе столкновений преступных группировок.
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МанаусБразилияВ мире
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