В бразильской тюрьме заключенные взяли в заложники семерых охранников

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Заключенные тюрьмы в городе Заключенные тюрьмы в городе Манаус на северо-западе Бразилии взяли в заложники семерых охранников, причина бунта пока неизвестна, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителей тюрьмы.

Сообщается, что речь идет о тюрьме Пуракекуара. По данным агентства, точная причина бунта не сообщается, но, согласно сообщению местных телеканалов, заключенные могли жаловаться на жару и отсутствие электричества в тюрьме.

Отмечается, что заключенные требуют присутствия прессы и представителей правозащитных групп. На данный момент о жертвах бунта не сообщается. По данным агентства, к месту инцидента направлены отряды полиции, ведутся переговоры об освобождении заложников.