В бразильской тюрьме заключенные взяли в заложники семерых охранников

Сообщается, что речь идет о тюрьме Пуракекуара. По данным агентства, точная причина бунта не сообщается, но, согласно сообщению местных телеканалов, заключенные могли жаловаться на жару и отсутствие электричества в тюрьме.
Отмечается, что заключенные требуют присутствия прессы и представителей правозащитных групп. На данный момент о жертвах бунта не сообщается. По данным агентства, к месту инцидента направлены отряды полиции, ведутся переговоры об освобождении заложников.
По данным агентства, в бразильских тюрьмах заключенные часто устраивают бунты. В январе 2017 года почти 150 заключенных погибли в тюрьмах на севере и северо-востоке страны в ходе столкновений преступных группировок.
17 марта, 02:13СМИ: в Бразилии из тюрьмы сбежали около 400 заключенных