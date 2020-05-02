Назван способ остановить пандемию коронавируса

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Директор Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Директор Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал телеканалу РЕН ТВ, что нужно для сдерживания эпидемии коронавируса.

Врач отметил, что для победы над вирусом необходимо повысить выявляемость и расширить охват тестирования. Он добавил, что власти приняли решение развивать систему диагностики в этом направлении.

"Благодаря тому, что количество определения тестов увеличено, и не только среди подозреваемых, но и просто среди населения, естественно, выявляемость бессимптомных носителей возросла", — рассказал Гинцбург.

Он пояснил, что при раннем выявлении инфицированных удается быстрее изолировать носителя вируса и ограничить круг его контактов.

Испании и Италии. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более чем 3,2 миллиона зараженных, из которых около 230 тысяч умерли и свыше миллиона излечились. Больше всего зараженных и жертв зафиксировано в США

Россия занимает седьмое место по числу инфицированных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 124 054 человек (за сутки 9623 новых случая), из них поправились около 15 тысяч человек. Жертвами болезни стали 1222 пациента.

Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах действует пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.