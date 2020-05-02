Врач рассказала о необъяснимых последствиях коронавируса

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Врач-патоморфолог Врач-патоморфолог Лилия Селиванова провела исследования десяти умерших пациентов с коронавирусом и обнаружила необъяснимые последствия заболевания. Об этом она рассказала газете "Московский комсомолец".

Медик сообщила, что у больных COVID-19 бывают серьезные изменения в легких, характерные для вирусной пневмонии. Обнаружить их удается только с помощью компьютерной томографии. Кроме того, врач обратила внимание на тромбообразование у пациентов по всему организму.

"Вирус действует не избирательно, а поражает все сосуды. И, таким образом, это объясняет тромбообразование во всех органах, а не только в легких", — пояснила Селиванова.

Однако, помимо перечисленных изменений, врач впервые в своей практике обнаружила в альвеолах легких странную отечную жидкость — плотную, ячеистую. По словам медика, это связано с попаданием пузырьков воздуха, образовавшихся при перетекании кислорода в заполненные отечной жидкостью альвеолы.

"Не все механизмы воздействия вируса известны. И пока недостаточно данных, чтобы уверенно говорить о том, что является причиной возникновения наблюдаемого явления", — добавила врач.

Такие изменения Селиванова обнаружила у пациентов, находившихся на ИВЛ. При этом она подчеркнула, что не исследовала больных, которых не подключали к этим аппаратам.

"По этой причине невозможно сделать вывод о том, является ли терапия ИВЛ причиной возникновения пузырьков либо они характерны для всех пациентов с тяжелой формой COVID-19", — заключила специалист.

Испании и Италии. Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более 3,2 миллиона зараженных, из которых около 230 тысяч умерли и свыше миллиона излечились. Больше всего заболевших и жертв зафиксировано в США

Россия занимает седьмое место по числу инфицированных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 124 054 человек (за сутки 9623 новых случая), из них поправились около 15 тысяч человек. Жертвами болезни стали 1222 пациента.