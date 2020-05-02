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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-02T21:20
https://ria.ru/20200502/1570900967.html
"Пустые койки — чьи-то ушедшие жизни": главврач сняла видео из реанимации
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570900604_100:0:838:415_1036x0_80_0_0_1c9acad29bc5a54c62a257b4c65338a0.jpg
РИА Новости

"Пустые койки — чьи-то ушедшие жизни": главврач сняла видео из реанимации

17:55 02.05.2020 (обновлено: 21:20 02.05.2020)
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Главный врач городской клинической больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко показала обстановку в реанимации и обратилась к россиянам с просьбой соблюдать самоизоляцию на майские праздники. Видео она опубликовала в фейсбуке.
Лысенко отметила, что о коронавирусной инфекции пока еще не все известно и, несмотря на усилия врачей, каждый день больницы теряют людей. По ее словам, в части случаев "медицина остается бессильной" — даже если это пациенты молодого возраста без сопутствующих заболеваний.
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"Пустые койки в реанимации — это не снижение количества заболевших тяжелой формой, это чьи-то ушедшие жизни", — подчеркнула она.
Главврач рассказала, что в последнее время увеличилось число пациентов с тяжелой формой коронавируса и количество летальных исходов. Она добавила, что при несоблюдении самоизоляции майские праздники могут привести к взрыву заболеваемости.
"Медики устали жить в течение нескольких месяцев в режиме такой напряженной борьбы", — сказала врач.
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Лысенко призвала всех россиян позаботиться о здоровье своих близких и остаться на выходных дома. Она отметила, что сейчас "не время испытывать медицину на прочность", даже если очень хочется уехать за город и пообщаться с друзьями.
"Майские каникулы" могут значительно прибавить нам работы. Пожалуйста, проведите их дома. Это может спасти чью-то жизнь, возможно, жизнь близкого вам человека. Реанимация у нас очень красивая, но лучше не надо", — написала главврач в комментарии к ролику.
Пандемия COVID-19 охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, вирусом заражены порядка 3,2 миллиона человек, почти 230 тысяч умерли.
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В России коронавирус диагностировали у 124 054 человек, из них поправились почти 15 013 пациентов, 1222 человек скончались. За последние сутки в стране выявили 9623 новых случая (больше половины — в Москве), у 47% протестированных болезнь проходит бессимптомно.
В большинстве российских регионов ввели режим всеобщей изоляции, в столице также работает пропускная система. Власти призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию от других людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМарьяна ЛысенкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗМоскваОбщество
Популярные комментарии
Я из видео понял, что не только коронавируса нет, но и больных там нет, а постановка для ТВ!
2 мая, 19:02
iloverostov
30000210
Все будем там рано или поздно. Я лично к этому отношусь нормально.
2 мая, 18:08
Vladimir Chawla
13031010
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