"Пустые койки — чьи-то ушедшие жизни": главврач сняла видео из реанимации

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Главный врач городской клинической больницы № 52 в Главный врач городской клинической больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко показала обстановку в реанимации и обратилась к россиянам с просьбой соблюдать самоизоляцию на майские праздники. Видео она опубликовала в фейсбуке.

Лысенко отметила, что о коронавирусной инфекции пока еще не все известно и, несмотря на усилия врачей, каждый день больницы теряют людей. По ее словам, в части случаев "медицина остается бессильной" — даже если это пациенты молодого возраста без сопутствующих заболеваний.

"Пустые койки в реанимации — это не снижение количества заболевших тяжелой формой, это чьи-то ушедшие жизни", — подчеркнула она.

Главврач рассказала, что в последнее время увеличилось число пациентов с тяжелой формой коронавируса и количество летальных исходов. Она добавила, что при несоблюдении самоизоляции майские праздники могут привести к взрыву заболеваемости.

"Медики устали жить в течение нескольких месяцев в режиме такой напряженной борьбы", — сказала врач.

Лысенко призвала всех россиян позаботиться о здоровье своих близких и остаться на выходных дома. Она отметила, что сейчас "не время испытывать медицину на прочность", даже если очень хочется уехать за город и пообщаться с друзьями.

"Майские каникулы" могут значительно прибавить нам работы. Пожалуйста, проведите их дома. Это может спасти чью-то жизнь, возможно, жизнь близкого вам человека. Реанимация у нас очень красивая, но лучше не надо", — написала главврач в комментарии к ролику.

Пандемия COVID-19 охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ , вирусом заражены порядка 3,2 миллиона человек, почти 230 тысяч умерли.

В России коронавирус диагностировали у 124 054 человек, из них поправились почти 15 013 пациентов, 1222 человек скончались. За последние сутки в стране выявили 9623 новых случая (больше половины — в Москве), у 47% протестированных болезнь проходит бессимптомно.

В большинстве российских регионов ввели режим всеобщей изоляции, в столице также работает пропускная система. Власти призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию от других людей.