Не верящие в коронавирус жители Северной Осетии сожгли антенну связи

ПЯТИГОРСК, 2 мая — РИА Новости. Неверящие в существование коронавируса сожгли антенну сотовой связи в Северной Осетии, селение Ногир осталось без связи, сообщил глава региона Вячеслав Битаров во время пресс-конференции в режиме онлайн.
По его словам, некоторые люди думают, что эпидемия организована "какими-то мировыми силами", которые хотят загнать людей в резервации, поставить антенны 5G, облучить, чтобы они потеряли сознание, а потом их будут "чипировать".
Битаров заявил, что столкнулся с такими людьми на митинге во Владикавказе.
"Они мне это доказывали, но я с ними спорить не стал. Однако, к сожалению, они идут и дальше, в частности, недавно сожгли антенну МТС рядом с селением Ногир, и, конечно же, Ногир остался у нас без связи. Каждый день идут звонки в мою приемную, чтобы связь наладили", — добавил глава Северной Осетии.
На прошлой неделе во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняло участие около двух тысяч человек. После митинга главврач республиканской больницы заявил, что собравшиеся "устроили мощный очаг разноса COVID-19". Спустя неделю замглавы управления Роспотребнадзора по Северной Осетии Зарема Каболова сообщила, что рост зараженных в регионе может быть связан с прошедшим во Владикавказе несанкционированным митингом.
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