Не верящие в коронавирус жители Северной Осетии сожгли антенну связи

По его словам, некоторые люди думают, что эпидемия организована "какими-то мировыми силами", которые хотят загнать людей в резервации, поставить антенны 5G, облучить, чтобы они потеряли сознание, а потом их будут "чипировать".

"Они мне это доказывали, но я с ними спорить не стал. Однако, к сожалению, они идут и дальше, в частности, недавно сожгли антенну МТС рядом с селением Ногир, и, конечно же, Ногир остался у нас без связи. Каждый день идут звонки в мою приемную, чтобы связь наладили", — добавил глава Северной Осетии.