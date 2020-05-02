Отелям в Сочи посоветовали не открывать бронь с 1 июня

СОЧИ, 2 мая — РИА Новости. Власти Власти Сочи не советуют отелям открывать бронь с 1 июня до стабилизации обстановки с коронавирусом, так как запрет может быть продлен, сообщает администрация города.

В Сочи продолжает действовать запрет на бронирование мест в любых средствах размещения. Согласно решению правительства России, с 28 марта до 1 июня на территории всех курортных регионов, включая Сочи, запрещен прием и размещение туристов.

"Запрет будет продлен в случае, если эпидемиологическая ситуация останется напряженной, поэтому мы не рекомендуем туроператорам и отельерам курорта осуществлять бронирование с 1 июня до нормализации обстановки", — цитируются в сообщении слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.

Уточняется, что ведется постоянный мониторинг за всеми средствами размещения на территории города. При этом Роспотребнадзором разработаны методические рекомендации, которые четко регламентируют начало работы средств размещения после окончания пандемии.

"Открытие средств размещения будет возможно только после выполнения ими всех требований по обеспечению норм эпидемиологической безопасности", — цитируются в сообщении слова главного государственного санитарного врача Сочи Владимира Оробея.

Власти Кубани с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который продлится до 12 мая.