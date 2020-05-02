В Северной Осетии разработают программу выхода из самоизоляции

ПЯТИГОРСК, 2 мая - РИА Новости. Власти Северной Осетии начали разработку программы по выходу из режима самоизоляции, сообщил глава региона Власти Северной Осетии начали разработку программы по выходу из режима самоизоляции, сообщил глава региона Вячеслав Битаров

"Сегодня мы разрабатываем программу, правительству республики поручение дано. Мы разрабатываем этапы выхода из режима самоизоляции для того, чтобы одновременно с этими этапами мы активно начали помогать бизнесу, который сегодня закрыт и остался без оборотных средств, чтобы они не обанкротились, а могли получить или беспроцентный займ, или иную какую-то поддержку, что позволит им иметь оборотные средства и приступить к работе и ни в коем случае не остаться с разрушенным бизнесом. В ближайшее время такая программа будет разработана", - сказал Битаров в ходе пресс-конференции в режиме онлайн.

По его словам, сейчас сложно назвать период, когда люди вернутся к полноценной жизни, учитывая особенности региона. Битаров привел в пример недавнее посещение похорон. "Похороны случаются, никуда от этого не деться... Но то, что сегодня происходит у нас, это недопустимо. Буквально вчера своего старого товарища провожал в последний путь и был на похоронах. Пришел в маске, выразив соболезнования, уехал. Но наблюдал большое скопление людей, порядка, наверное, полутысячи человек, которые никаких мер предосторожности не соблюдали. Вот как раньше у нас проходили похороны, так и проходят", - отметил Битаров.

Глава региона отметил, что на похоронах был развернут огромный шатер на 200-300 человек. "Как можно в данной ситуации, с таким отношением спрогнозировать, когда у нас в республике закончится режим самоизоляции?" - добавил глава Северной Осетии. "Я понимаю, люди стесняются друг друга, видел, люди приходили в масках, выходили из машины в масках, потом снимали и шли становились среди собравшихся. Я думаю, что они стеснялись. Здесь нечего стесняться. Это необходимость такая", - отметил Битаров.