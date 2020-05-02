В Нью-Йорке перекрыли часть дорог, чтобы горожане могли гулять

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая – РИА Новости. Власти штата Нью-Йорк перекрыли часть автомобильных дорог, прилегающих к паркам, чтобы по ним гуляли пешеходы и катались велосипедисты, соблюдая дистанцию в условиях эпидемии коронавируса, следует из решения мэра города Билла де Блазио.
Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США. Всего в городе было выявлено, по данным властей, 164 505 случаев заболевания COVID-19, были госпитализированы 42 417 человек, скончались 13000. Согласно данным на сайте городских властей, еще 5231 смертей наступили, предположительно, из-за коронавируса, однако это не подтверждено тестами. Власти требуют от горожан соблюдать дистанцию в 6 футов (1,83 метра). Штраф за нарушение дистанции может достигать 1000 долларов.
Ранее предполагалось открыть первые 7,2 мили (11,6 километра) дорог для пешеходов в понедельник. В итоге власти решили сделать это раньше.
"В субботу мы собираемся открыть первые 7 миль улиц для пешеходов и велосипедистов", - написал в своем Twitter мэр города Билл де Блазио. Он призвал горожан соблюдать дистанцию.
Всего власти Нью-Йорка планируют перекрыть 100 миль (около 160 километров) автомобильных дорог, чтобы по ним могли гулять пешеходы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
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