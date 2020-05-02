Попова не исключила использования иммуноглобулинов против коронавируса

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что в будущем иммуноглобулины будут использоваться для профилактики коронавируса

"Знаете, у нас был период, когда мы вводили иммуноглобулины - не плазму, а иммуноглобулины - для профилактики вирусного гепатита, и был иммуноглобулин противокоревой, и целый ряд других инфекций мы лечим, профилактируем иммуноглобулином. В сегодняшней ситуации сыворотка и плазма используются для пациентов. Вот сегодня пока других назначений нет. Может быть, они будут, но пока сегодня - нет", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24"

Попова также рассказала, что вирус очень долго покидает организм, даже чувствуя себя здоровым, человек может выделять вирус, попадая в организм, он стимулирует выработку антител и иммуноглобулинов памяти. Сегодня целый ряд тест-систем на это уже настроен и выявляет такие иммуноглобулины, пояснила глава Роспотребнадзора.

"И мы видим в динамике, что количество иммуноглобулинов G, которые отвечают за иммунитет после того, как человек уже полностью выздоровел, они нарабатываются, они есть, и весь мир сегодня об этом знает, в общем-то, ученые всего мира говорят, что да, иммунитет вырабатывается", - сказала Попова.

Она уточнила, что предстоит исследовать, как долго иммунитет будет сохраняться, насколько он будет напряженным, как он вырабатывается у разных людей.

Ранее советник директора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал РИА Новости, что из плазмы надо готовить белковые компоненты, которые называются иммуноглобулином. Он может иметь профилактическое действие и в небольших объемах помогать в тяжелых случаях болезни. Иммуноглобулин подходит всем, поэтому не придётся подбирать донора по группе крови, добавил он.