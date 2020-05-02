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Распространение нового коронавируса
2020-05-02T17:24
https://ria.ru/20200502/1570900311.html
Попова не исключила использования иммуноглобулинов против коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/156014/95/1560149586_0:95:3069:1821_1036x0_80_0_0_d3c4fec932cace977a7b274c027cc924.jpg
РИА Новости

Попова не исключила использования иммуноглобулинов против коронавируса

17:21 02.05.2020 (обновлено: 17:24 02.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что в будущем иммуноглобулины будут использоваться для профилактики коронавируса.
"Знаете, у нас был период, когда мы вводили иммуноглобулины - не плазму, а иммуноглобулины - для профилактики вирусного гепатита, и был иммуноглобулин противокоревой, и целый ряд других инфекций мы лечим, профилактируем иммуноглобулином. В сегодняшней ситуации сыворотка и плазма используются для пациентов. Вот сегодня пока других назначений нет. Может быть, они будут, но пока сегодня - нет", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
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Попова также рассказала, что вирус очень долго покидает организм, даже чувствуя себя здоровым, человек может выделять вирус, попадая в организм, он стимулирует выработку антител и иммуноглобулинов памяти. Сегодня целый ряд тест-систем на это уже настроен и выявляет такие иммуноглобулины, пояснила глава Роспотребнадзора.
"И мы видим в динамике, что количество иммуноглобулинов G, которые отвечают за иммунитет после того, как человек уже полностью выздоровел, они нарабатываются, они есть, и весь мир сегодня об этом знает, в общем-то, ученые всего мира говорят, что да, иммунитет вырабатывается", - сказала Попова.
Она уточнила, что предстоит исследовать, как долго иммунитет будет сохраняться, насколько он будет напряженным, как он вырабатывается у разных людей.
Ранее советник директора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал РИА Новости, что из плазмы надо готовить белковые компоненты, которые называются иммуноглобулином. Он может иметь профилактическое действие и в небольших объемах помогать в тяжелых случаях болезни. Иммуноглобулин подходит всем, поэтому не придётся подбирать донора по группе крови, добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор МалеевАнна ПоповаОбщество
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