В Югре умер четвертый пациент с коронавирусом

"В Сургутской окружной больнице умер 74-летний пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19. У него было множество сопутствующих хронических заболеваний. Врачи сделали все возможное для спасения его жизни. Несмотря на лечение, проводимое в постоянном консультационном режиме с федеральными центрами, болезнь завершилась летальным исходом", - говорится в сообщении.