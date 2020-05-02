В Югре умер четвертый пациент с коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 мая - РИА Новости. Четвертый пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Ханты-Мансийском автономном округе, это 74-летний мужчина с множеством хронических заболеваний, сообщает региональный оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции.
"В Сургутской окружной больнице умер 74-летний пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19. У него было множество сопутствующих хронических заболеваний. Врачи сделали все возможное для спасения его жизни. Несмотря на лечение, проводимое в постоянном консультационном режиме с федеральными центрами, болезнь завершилась летальным исходом", - говорится в сообщении.
Ранее в регионе скончались три человека, у которых коронавирус был подтвержден лабораторно. Двое из них - граждане в возрасте старше 65, еще один - 50-летний вахтовик из Приобского месторождения, госпитализированный в больницу Нефтеюганска.
По информации оперативного штаба, коронавирусная инфекция в округе выявлена у 414 человек, выздоровели 134 из них. В тяжелом состоянии находятся 12 инфицированных, троим проводится искусственная вентиляция легких. Губернатор Югры Наталья Комарова в четверг сообщила, что режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 11 мая включительно.
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