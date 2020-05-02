Жителям Сочи бесплатно выдают медицинские маски

Уточняется, что в субботу все желающие могут получить защитные маски в аптеках на улице Центральной в Головинке, на Бытхе и на улице Крымской. В воскресенье их можно бесплатно получить в муниципальных аптеках на улицах Крымской, Лесной и Ялтинской.