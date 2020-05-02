Жителям Сочи бесплатно выдают медицинские маски

СОЧИ, 2 мая – РИА Новости. Жители Сочи бесплатно получают многоразовые медицинские маски в муниципальных аптеках Сочи после того, как в крае ввели требования по обязательному ношению защитных средств на улице, сообщает администрация города.
Власти Краснодарского края с четверга обязали всех жителей региона без исключения ходить вне дома в медицинских масках для борьбы с распространением коронавируса. Однако власти признавали, что пока не во всех аптеках есть достаточное количество масок, так как предприятия региона наращивают их производство. В целом же считается, что по большей части край масками обеспечен. В Сочи было принято решение облегчить задачу горожанам по поиску масок.
"В муниципальных аптеках Сочи горожанам раздают защитные маски. Акцию запустили в аптеках МУП "Сочинское городское аптечное управление". Многоразовые маски вручаются всем посетителям", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в субботу все желающие могут получить защитные маски в аптеках на улице Центральной в Головинке, на Бытхе и на улице Крымской. В воскресенье их можно бесплатно получить в муниципальных аптеках на улицах Крымской, Лесной и Ялтинской.
Власти Кубани с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который продлится до 12 мая.
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